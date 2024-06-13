Kilis'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 5-12 Haziran arasında yapılan çalışmalarda 9 hırsızlık olayına ilişkin 7 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ile İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 2 küçükbaş koyun, 1 akü, 1 hoparlör, 1 cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen 10 bin TL nakit para adli birimlere teslim edildi.