Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Keşan’da, 75 kişiye 189 bin lira koronavirüs cezası
[Fotoğraf: DHA]
Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin genel asayiş denetimlerinde, aranma kaydı olan 12 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kuralını ihlal eden 75 kişiye toplam 189 bin lira ceza kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 5-12 Nisan'da asayiş denetimleri yapıldı.
Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi, gözaltına alındı. Denetimlerde 12,67 gram bonzai de ele geçirildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 75 kişiye ise toplam 189 bin lira ceza uygulandı.
Sıradaki Haber
Bandırma'da kuralları ihlal eden 537 kişiye ceza uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz