Tüm yurtta olduğu gibi Bandırma'da da koronovirüs vakaları hızla artıyor.Bandırma’da artan koronavirüs vakalarının önüne geçilmesi için Bandırma Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler HES kodu kontrol uygulamalarını artırdı. Kontroller sırasında 7 kişinin karantina ihlali yaptığı belirlendi. Karantina ihlalinde bulunan 7 kişi ambulanslar ile Balıkesir’de bulunan bir öğrenci yurduna karantina sürelerini geçirmeleri için gönderildi. Şahıslar hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta kapalı pazaryeri ve çarşı merkezinde 7 bin 315 kişinin HES Kodu sorgulaması yapıldı. Sigara içme yasağını ihlal eden 30, maske takmayan 65 şahıs ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 442 kişiye cezai işlem uygulandı.

