Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi'nin Ortabağlar Mahallesi Bilgin Sokağı'nda bir apartmanın en alt katında yalnız yaşayan Deniz Kara'dan (23) haber alamayan arkadaşları, adrese gidip kontrol etti.

Dairenin ziline basıp cevap alamayan gencin arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeriye girince Kara'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.