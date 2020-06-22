Bağcılar'da alınan bilgiye göre, 3 Haziran 23.40 sıralarında Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine araçla 5 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler sahte kimlik gösterip iş yerinde çalışan 6 Suriye uyruklu işçinin üstlerini arayarak para ve cep telefonlarını alarak uzaklaştı.

Mahmutbey Mahallesi'nde de 13 Haziran 23.10 sıralarında Mısır uyruklu Elnozahy M. E'nin yolda yürürken yanına bir araç yaklaştı. Kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, polis kimliği göstererek cebindeki 2 bin 700 liranın 2 bin lirasını alıp uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaylara ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Polis, 16 Haziran'da Bağcılar'da düzenlediği baskınlarda Hasan A. (21), Muhammed E. Ç. (21), Özcan O. (19) ve yaşı küçük S. Ç'yi yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin iş yerine bir araçla geldikleri, iş yerinde çalışanları bir araya toplayarak üstlerini arama, para ve cep telefonlarını alma anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.