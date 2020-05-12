Haber Giriş: Kaynak: AA
Kemalpaşa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kontrol noktasında uygulama yapan trafik ekipleri, şüphelenerek durdurdukları otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi.
İzmir, Halilbeyli Kavşağı polis kontrol noktasında uygulama yapan bölge trafik ekipleri, 64 BM 206 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, koltuk aralarına zulalanmış halde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili İ.G.(23), R.I.(29) ve M.K.(37) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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