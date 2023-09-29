Kelkit’te 50 hektar alan yandı

İlçeye bağlı Sökmen köyünün Kurulupınar mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Otluk ve çalılık alanda gerçekleşen ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını fark eden köylüler hemen duruma müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye gelen Bayburt Orman İşletme, Jandarma ve Kelkit Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 50 hektar arazi ve mera sahasının küle döndüğü yangını vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alıp söndüren ekipler, soğutma çalışması da yaptı.