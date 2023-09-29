Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 29.09.2023 09:20

Çorum, tarihi meydanına kavuşuyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi kent meydanı projesinde birinci etabın yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. 6,5 dönümü kapsayan bölümde çalışmaların başladığını belirten Başkan Aşgın “Çorum, tarihi meydanına kavuşuyor” dedi.

Çorum, tarihi meydanına kavuşuyor

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin kültür, turizm ve tarihine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Aşgın, tarihi meydan projesiyle Çorum’un tarihi silüetine yeniden kavuşacağını dile getirdi.

Çorum, tarihi meydanına kavuşuyor



Başkan Aşgın, “Tarihi meydan projemiz için çalışmalara başladık. o projenin bitmiş halinin hayali beni çok heyecanlandırıyor. Tarihi meydan projemizin toplam alanı 14 dönüm. Bu, 14 dönümün 6,5 dönümlük kısmını Halkbank, Ziraat Bankası, eski otobüs duraklarının olduğu alandan oluşuyor. 6,5 dönümlük kısmı bu yılın sonunda inşallah tamamlamış oluyoruz” dedi.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Bolu'da hafif ticari aracın çarptığı öğrenci yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni yardım
10:19
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık ve yıllık bazda arttı
10:18
ALES başvuruları başladı
10:15
Ağustosta ihracat arttı ithalat azaldı
10:10
Elon Musk, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Gonzales ile ABD-Meksika sınırını gezdi
10:09
Fatih, yeni keşif için Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı
Elias fırtınası Yunanistan'ın Volos kentini vurdu
Elias fırtınası Yunanistan'ın Volos kentini vurdu
FOTO FOKUS
Ankara'da doğal gaz patlaması
Ankara'da doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ