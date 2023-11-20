Kelkit Devlet Hastanesi'nden rekor organ bağışı

Kelkit İlçe Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğünün yürüttüğü etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini söyleyen Kelkit İlçe Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Esra Aydemir, Kelkit halkına yönelik düzenlenen organ bağışı farkındalık eğitimlerinin çok verimli geçtiğini ve buna istinaden toplanan bağış sayısının 150 civarında olduğunu belirtti. Bu rakamın şimdiye kadar toplanan bağış sayısına oranlandığında çok yüksek olduğunu belirten Aydemir, Kelkit halkına duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Aydemir, “Türkiye genelinde 32 binden fazla insan organ bağışı sonrası yapılacak organ nakli ile hayata tutunmak için umutla bekliyor. 3-9 Kasım organ bağış haftasında tüm Türkiye’de halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapıldı. Bu kapsamda Kelkit Devlet Hastanesi olarak çeşitli eğitim ve farkındalık faaliyetleri yaptık. Bağışlanan her organ bir hayata dokunmak ve organ yetmezliği ile tedavi olmak için organ nakli olmak isteyenlere yaşam şansı sunmaktır” dedi.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Kelkit İlçe Kaymakamı Kadir Algın’da organlarını bağışlayarak hem yöre halkına örnek oldu hem de yapılan bağış etkinliklerine katkıda bulundu. Kaymakam Algın, “Bugün sizin yarın bir yakınınızın organa ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla şu anda bağışladığınız organlar aslında sizin geleceğinize yaptığınız yatırımlardır. Siz bağışlarsanız birileri de size bağışlayacaktır. Bağışladığınız organlarınız bir gün birine hayat bahşedecektir” diye konuştu.