FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’a `kahraman` unvanı verilişinin 5’inci yıldönümü Kahramankazan Belediyesi'nce düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Duygu dolu anlar Etkinlikler kapsamında ilk olarak Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Oğuz şehit aileleri ve gazilere hal hatır sorarak, kendileriyle sohbet etti. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. şehit aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Şehitlerin anılarının konuşulduğu sırada şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başkan Oğuz burada, şehitlerin yakınlarını teselli etti. Hüzün ve coşkunun bir arada yaşandığı ziyaret, aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. O gece konuşuldu Etkinlikler kapsamında ayrıca, gazeteci Turgay Güler’in moderatörlüğünde, gazeteci Zafer Şahin, Başkan Oğuz ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Cafer Akın’ın katıldığı “15 Temmuz’dan Unvana Uzanan Yol” programı gerçekleştirildi. Baikan Oğuz’un sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan programda Kahramankazan’da ve Türkiye’de 15 Temmuz gecesi yaşananlar konuşuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa çok sayıda vatandaş yorumlarıyla katıldı. `Onurla, gururla taşıyacağız` Başkan Oğuz, Kahramankazanlıların 15 Temmuz’da darbeci hainlere karşı demokrasi tarihine altın harflerle geçen destansı bir direnişe imza attığını belirterek, “Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yaşıyoruz. Bir taraftan 5 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde ilçemizde şehadete yürüyen 9 kardeşimizin ve tüm Türkiye’de şehit olan 252 vatandaşımızın hüznünü, diğer yandan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihinde sayısız istiklal ve istikbal mücadelesi veren milletimiz son olarak da 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminde bir kez daha kendi kaderini düşman ellere teslim etmedi. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kayıtsız kalmayan aziz milletimiz, o gece askeriyle, polisiyle, işçisiyle, memuruyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tek vücut olmuş, ülkesine ve onuruna sahip çıktı. Bir ferdi olmaktan onur duyduğum Kahramankazan halkı da o gece tüm milletimiz gibi meydanlara indi. Kahramankazan halkı o karanlık gecede iradesine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkmak için darbeci hainlerin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarına göğüslerini siper ederek hain darbecilere “Dur” dedi. Çiftçilerimiz umutlarını, bir yıllık emeklerini, devletin ve milletin geleceği için gözünü dahi kırpmadan ateşe vermek suretiyle, savaş uçaklarının iniş ve kalkışını engellemek için feda etti. Yine belediye ekiplerimiz traktör ve araç lastiklerini yaktı. Üssün elektriklerini keserek darbeci hainleri karanlığa gömdü. Tarihe altın harflerle geçen bu destanı yazan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’a şükürler olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu hain girişimi atlatmasında Kahramankazanlıların feraset ve basireti önemli bir yer tutmuştur” diye konuştu. Bu şanlı ve destansı direniş sonrasında ilçelerinin TBMM tarafından tüm partilerin oy birliği ile 'kahraman' unvanına layık görüldüğünü anımsatan Oğuz, “Bu unvan ilçemize tüm Türk Milleti’nin kahramanlığının bir sembolü olarak verildi. Bu unvanı ömrümüzün sonuna kadar onur ve gururla taşıyacağız. Tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” dedi. 15 Temmuz’da Kahramankazan’da ne olmuştu? Kahramankazanlılar, 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminin merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken, darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu 9 şehit, 92 gazi vermişti. Kahramankazanlıların verdiği bu destansı mücadele sonrası, 25 Ekim 2016’da TBMM'deki tüm partilerin oy birliği ile Kazan ilçesi `kahraman` unvanına layık görülerek, ismi Kahramankazan olarak değiştirilmişti.