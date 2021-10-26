Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.E. gözaltına alındı.
Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Terör Örgütü Terörle Mücadele
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