Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari kırsalında 60 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 60 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe kırsalında dün arama yapan ekipler, 60 kilogram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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