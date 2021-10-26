Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün arama yapan ekipler, 60 kilogram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.