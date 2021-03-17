Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu M.E.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.E.E, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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