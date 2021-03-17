Kapadokya'da dün gece başlayan yağmur, sabah bazı yerlerde kara dönüştü.

Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'ne gelen turistler, buradaki kuşlara yem verip bölgenin karla bütünleşen doğal güzelliklerini fotoğrafladı. Bırakılan yemleri yemeye çalışan güvercin ve serçelerin yarışı güzel görüntü oluşturdu.

Adana'dan Kapadokya'ya gelen öğrenci grubu, beyaz örtüyle kaplı vadi sırtlarında kar topu oynadı.

Zaman zaman etkili olan rüzgar bölgeyi gezen turistlere zor anlar yaşatırken, bazıları şemsiyeyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Bölgedeki turist rehberlerinden Aykut Babadoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharın ilk ayında havaların ısınmasını beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirtti.

Babadoğan, "Kapadokya'da 4 mevsimi neredeyse aynı anda yaşıyoruz. Göreme beldesinde yağmur çiseliyordu, burada ise kar var. Misafirlerimiz de bu hava için çok da hazırlıklı değildi ama güzel bir manzara oluştu." dedi.

Yaşadığı Paris'ten tatil için gelen Rahşan Özcan da ikinci kez ziyaret ettiği Kapadokya'yı beyaz örtüyle kaplı bulmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kapadokya'yı herkesin mutlaka görmesi gerektiğini ifade eden Özcan, "En büyük hayalim Kapadokya’yı kar altında görmekti. Bugün bu arzuma kavuştum ve bu sayede hayatımın en güzel tatilini yapıyorum. Fotoğrafları paylaştığımda birçok arkadaşım da buraya gelmek istediğini söyledi." diye konuştu.

Okul arkadaşlarıyla Adana'dan bölgeye gelen Mehmet Çolak, kar yağışının gezileri için olumsuzluklar doğursa da bölgeye farklı güzellik kattığını belirtti.