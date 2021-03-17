DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yatırımlarla Diyarbakır'ın mümbit topraklarının suyla buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu teminine ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam ediliyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya konuluyor.

Modern sulamayla tarımdaki verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Anakanal yapımı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla sulama suyunun 71 bin 350 metrelik anakanal vasıtasıyla P3 Pompaj Sulaması işine aktarılacağını ve 239 bin 690 dekar tarım alanının sulanmasının sağlanacağını kaydeden Yıldız, "5 bin 437 metrelik iletim kanalında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." bilgisini verdi.

Yıldız, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde yöre çiftçisinin yıllık 191 milyon lira net gelir artışı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.