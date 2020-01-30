Kayseri'de terör operasyonu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı cezaevine gönderildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan ve akraba oldukları belirlenen Suriye uyruklu Süleyman H. ile Hüseyin H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.