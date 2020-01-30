Ankara Barosu, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kampanya düzenleyerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım çağrısında bulunmuştu.

Kampanya kapsamında toplanan yaklaşık bin kolilik bot, kaban, battaniye, gıda ve temizlik malzemesinden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri, 3 tır ile bölgeye gönderildi.