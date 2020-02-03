Kayseri'de Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'deki operasyonda Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesindeki B.A'ya ait eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer sütun kaidesi bulundu.
Gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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