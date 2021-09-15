Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni kuş türü gözlendi

Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni kuş türü gözlendi

Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta, 12 Eylül'de 34 yaşındaki Ş.A.A'nın evinin 2. kat penceresinden düşerek yaralanmasıyla ilgili komşularının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden, kadının aşağı itildiğini belirledi.

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