Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni tür gözlendi.

Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki Samandağ sahiline yakın noktada olan Mileyha Sulak Alanı, doğal güzelliğinin yanı sıra göçmen kuşlara barınma ve dinlenme imkanı sunuyor ve Türkiye'nin önemli kuş göç güzergahından biri olarak kabul görüyor.

Mileyha Sulak Alanı, Türkiye'de ilk defa görülerek kayıt altına alınan pasifik incirkuşu, küçük tarla kuşu, kaya incir kuşu, çizgili gerdanlı kırlangıç, Arabistan toygarı ve çöl çobanaldatanın yanı sıra yaklaşık 283 kuş türü için de yaşam alanı oluşturuyor.

"Birçok yerde görülmeyen kuş türü burada görülmeye başlandı"

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, AA muhabirine, farklı türdeki yüzlerce göçmen kuşun Mileyha Sulak Alanı'nda bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Son yıllarda çok sayıda kuş gözlemcisi ve fotoğraf sanatçısının alana geldiğini belirten Atik, "Adeta bir yolcu otobüsünün bir yerde mola vermesi gibi kuşlar burada besleniyorlar ve ondan sonra yollarına devam ediyorlar. İlkbaharda bu göç bir şenlik haline geliyor. Dönüşleri de ağustos ve eylülden itibaren başlıyor. Yine buraya geliyorlar ve burada beslenerek binlerce kilometrelik yolculuklarına devam ediyorlar. Mileyha bu açıdan önemli bir sulak alan. Birçok yerde görülmeyen kuş türü burada görülmeye başlandı. Bu açıdan da burası çok büyük bir önem taşıyor." diye konuştu.

"Burası bütün kuşların vazgeçilmez durağı"

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu da Mileyha Sulak Alanı'nın Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Ülkedeki kuş türlerinin önemli bir bölümünün Mileyha Sulak Alanı'nda bulunduğunu ifade eden Yoğurtcuoğlu, "Burada bugüne kadar Türkiye'nin başka yerinde görülmemiş birçok farklı türü görüntüleme şansı ettik. Bunlardan 3'ü bu sene Türkiye için yeni bir tür oldu. Çizgili gerdanlı kırlangıç, Hindistan'dan geldi. Arabistan toygarı Arap Yarımadasından geldi ve çöl çobanaldatanı kuş türü Mısır çöllerine giderken buraya uğradı. Bunlar bize şunu gösterdi, burası bütün kuşların vazgeçilmez durağı." dedi.

Mileyha Sulak Alanı'nın Türkiye üzerinden göç eden kuşların barınması için vazgeçilmez bir yer olduğunu belirten Yoğurtcuoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada 10 bin 800 farklı kuş türü var. Türkiye'de 490 farklı kuş türü kayıtlı, bunlardan 283'ü Mileyha'da kayıt edilmiş durumda. Baktığınızda çok büyük bir rakam. Bu rakam aslında daha da artar. Bu alan düzenli gözlemlense çok daha fazla artar. Biz elimizden geldiğince her gün sabah akşam alana gelip buradaki kuş değişimlerini görmeye çalışıyoruz. Bunun neticesinde çok enteresan türlerle karşılaştık. Bahar ayında ben bir günde 94 farklı tür gördüm. Burada çok ufak bir sulak alan var. İnsan tarafından ellenmeyen çok ufak bir alan kalmış. Burayı kullanan kuşların sıkıştığını gösteriyor aslında. Kuşlar buradan geçerken durmak, beslenmek, dinlenmek istiyorlar. Ancak ufacık bir alana sıkışmış durumdalar. Burada da çok fazla insan aktivitesi olduğu için tedirgin bir şekilde yapıyor bunu. Biz tamamen burayı onlara bırakabilirsek burada muhteşem bir dönüşüm olur."