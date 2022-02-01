Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 128 araç ve 291 personelin katıldığı ilçelerdeki kar temizleme çalışmalarında, Akkışla'da 5, Bünyan'da 33, Develi'de 10, Felahiye'de 11, İncesu'da 7, Kocasinan'da 21, Talas'ta 6, Tomarza'da 27, Sarıoğlan'da 5, Özvatan'da 5 ve Yahyalı'da 15 mahalle yolunda ulaşım sağlandı.

Ekiplerin, Akkışla'da 2, Bünyan'da 3, Kocasinan'da 2, Sarıoğlan'da 1, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 10 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.