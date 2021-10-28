Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi'nde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit'in katılımıyla Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, asayiş ve trafik timleri tarafından trafik kontrolü yapıldı.

Trafik kontrolünde sürücülere trafik kazalarının önlenmesi için hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Ayrıca kontrol noktasına gelen okul servis araçları denetlenerek, öğrencilere jandarma boyama kitabı verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin, halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde devam ettirileceği belirtildi.