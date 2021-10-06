Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de jandarma ekibince "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir okulda etkinlik düzenledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu öğrencilerine, Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince hayvanların korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları konularında seminer verildi.
Etkinlikte öğrencilere, arama kurtarma ile uyuşturucu tespit köpekleri "Girgin" ve "Kaşkır" tarafından gösteri de düzenlendi.
Etiketler: Kayseri Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 02:01
- 01:21
- 01:15
- 00:48
- 00:35
Sıradaki Haber
Şişli'de asayiş denetimi gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz