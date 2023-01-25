Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 08:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
U.Ç. yönetimindeki otomobil ile Ş.E. kontrolündeki otomobil, Melikgazi ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri
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