Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri demir, akü, bisiklet, cep telefonu gibi eşyaların çalındığı 17 olayla ilgili çalışma başlattı.
Operasyonda A.G, M.A, K.D, H.K, K.U, A.Y, Ö.K, V.D, U.B, T.C, A.M. ile O.P. gözaltına alındı.
Zanlılardan A.G, M.A. ve H.K. tutuklandı.
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