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Güncel
AA 17.09.2023 03:11

Kayseri'de galericiyi kaçırmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de oto galericiyi iş yerinden silah zoruyla götürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de galericiyi kaçırmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

Osman Kavuncu Mahallesi'nde bir oto galeriye gelen 4 kişinin, bazı eşyaları zorla aldığı, öldürmekle tehdit edip silah zoruyla götürmeye çalıştıkları iş yeri sahibi ellerinden kaçınca arkasından tabancayla ateş edip araçla kaçtıkları öne sürüldü.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen F.B., H.Ö., R.H. ve S.Ç.'nin, olayın ardından Ankara'ya gideceklerini belirleyip, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi.

Kırıkkale'de yakalanan zanlılardan F.B., H.Ö. ve R.H., Kayseri'de sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firari S.Ç.'nin yakalanmasına çalışıyor.

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