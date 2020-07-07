2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık E.A. ve avukatı hazır bulundu.

Savunmasında, duruşmada dinlenen iki tanığı tanımadığını ve beyanlarını kabul etmediğini belirten E.A, örgütün evlerinde kaldığını ancak emir ve talimatlarıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık E.A'nın, örgütün denetim ve işleyişinde "talebe mesulü" ve "ev ablası" olarak görev yapması, bu yöndeki tanık beyanlarını gerekçe göstererek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan E.A, suçsuz olduğunu ve bildiklerini anlattığını kaydederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.A'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.