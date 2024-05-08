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Güncel
AA 08.05.2024 14:03

Kayseri'de engelli bireylerin hediyelik eşyaları sergilendi

Kayseri'de İstikbal Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altındaki engelli bireylerin hazırladığı hediyelik eşyalar sergilendi.

Kayseri'de engelli bireylerin hediyelik eşyaları sergilendi
[Fotograf: AA]

Kentte bir alışveriş merkezinde açılan sergide, merkezde öğrenim gören engelli bireylerin yıl boyu hazırladığı ahşap yakma, Türk motifleri, el sanatları, el işleri ve sepet gibi ürünler yer aldı.

Sergiyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Merkez Müdür Yardımcısı Arif Dalkılıç da Engelliler Haftası dolayısıyla sergiyi açtıklarını belirterek, "Ürünlerimiz çocuklarımızın bir yıllık emekleri sonucu ortaya çıktı. Ahşap yakma, Türk motifleri, el işleri ve el sanatları var." dedi.

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