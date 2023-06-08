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Güncel
AA 08.06.2023 14:19

Kayseri'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

Kayseri'de trafik polisi ekipleri tarafından yapılan dron destekli denetimlerde, kurallara uymayan 66 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla kara yolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde planlanan hedeflere ulaşmak için Kayseri şehirlerarası kara yollarında ve şehir içi güzergahlarda dron destekli uygulama yaptı.

Uygulamada kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri denetimi, tehlikeli şerit değiştirme, araç takip mesafesi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, okul ve yaya geçidi önceliği gibi konularda denetim yapıldı.

Bu kapsamda kontrol edilen 70 araçtan 8'inin sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamak, 18'ine kırmızı ışık ihlali, 1'ine yetki belgesiz araç kullanmak, 6'sına muayenesiz araç kullanmak ve 33'üne de muhtelif maddelerden idari para cezası uygulandı.

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