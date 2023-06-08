Malatya'da üreticilere çoban ve hayvan çadırı dağıtıldı

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 20 milyon TL’lik bütçe ile hazırlanan ‘Mera ıslah angajman projesi’ hayata geçirildi. Projeyle ilgili konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, ilçelerdeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından malzeme dağıtımlarının başladığını söyledi.



Proje ile üreticilere çoban çadırı, hayvan çadırı ve malzemelerinin dağıtıldığını ifade eden Akın, “Bu malzemeler öncelikli olarak deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bunlar tamamlandığında diğer yetiştiricilerimizi de inşallah bu projeden faydalandıracağız” dedi.



"Hem bölge olarak hem de ülke olarak daha fazla üretmeliyiz"



6 Şubat depremleri sonrası Malatya’da depremzede üreticilere ilaç, kesif ve kaba yem gibi desteklerin verildiğini belirten Akın, yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin de çoban bulma konusu olduğunu ifade etti. Bakanlığın çoban istihdamı noktasında destek verdiğini ancak bunun artırılması gerektiğini de kaydeden Akın, “Sosyal güvence anlamında da en azından bir aileden bir çobanımızın, annesi olur, kız kardeşi olur, hanımı olabilir. Bunların sosyal güvencelerinin devlet tarafından karşılanması gerekiyor ki bu sürekliliğin devamı sağlansın. Üretim devam etsin ve işletmelerimiz kapanmasın. Eğer bir işletme bünyesinde bir kadın yoksa veya çobanın yanında yardımcısı olarak bir bayan yoksa bu işletmeler kapanıyor ve üretimden vazgeçiliyor. Bizim daha fazla üretim yapmamız için de bu desteklere ihtiyacımız var. Hem bölge olarak hem de ülke olarak daha fazla üretmeliyiz. Üretene de sahip çıkıp destek olmalıyız. İsraf eden iflas eden mantığıyla, üreten hükmeder mantığıyla hareket ederek, israf etmeden üretmeliyiz. Üretim yapanlara da gerek yerel yöneticilerimiz gerekse de Merkezi hükümetimiz, devletimiz, bakanlığımız desteğe devam etmelidir” şeklinde konuştu.



Yetiştirici ve çiftçiler adına beklentilerinin büyük olduğunu kaydeden Akın, “Yeni Bakanımız, bürokrasiyi bilen birisi. Üreticilerin yetiştiricilerin sorunlarını bilen birisi. Gerek alan bazlı, gerek havza bazlı desteklerle, topraklarda hangi ürün deseninin daha iyi olacağına dair araştırmalar yapılarak, araştırmaların sonucuna göre de çalışmalar devam ederse daha fazla üretim olacağını ve bakanımızın da bu konuda bizleri destekleyeceğini düşünüyorum. Yetirici ve çiftçi adına beklentilerimiz çok. Çünkü biz tarım ve hayvancılık ülkesi isek bizim yapmamız gereken ithal etmek yerine en iyi şekilde ihraç etmek için en iyi üretimi yapmalıyız ve üretene de destek olmalıyı"` ifadelerine yer verdi.



"Sistemde kaydı olanlara ve küpesi olanlara Devletimiz, Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanlığımız birebir aynısını verecek"



6 Şubat tarihindeki depremlerinde hayvanları telef olan ve ahırları yıkılan 500’e yakın yetiştiricinin olduğunu da ifade eden Akın, “Buna bağlı olarak yakınlarını kaybedenler var. Onlara ve bütün geçmişlerimize de Allahtan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve hepimizin başı sağ olsun. Acı bir durum yaşadık. Ama bize düşen yaralarımızı sarı kaldığımız yerden üretime devam etmektir. Unu da en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Diğer yandan depremin ilk anından itibaren yetiştiricilerimizden hayvanları telef olanlar oldu. Su ve yem sıkıntısı yaşadılar. Şu anda bu kayıpların protokolleri hazırlandı. Paraları da çıkarıldı. Tarım Bakanlığımız bu yetiştiricilere ayni yardım olarak, hangi hayvanı telef olmuşsa onun karşılılığında bir bedel ödeyecek. Bunun da ödenmesi için bu varlıkların kayıtlı olması gerekiyor. Sistemde kaydı olanlara ve küpesi olanlara Devletimiz, Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanlığımız birebir aynısını verecek. Türkiye’nin en büyük projesini Malaycamızda hayata geçirmek için bizlere verdiği desteklerden dolayı yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyorum. 20 milyon TL’lik destek projesini kısa süre içinde hayata geçirilmesi devam ediyor. Bu destekler birçok çiftçimize de şu anda ulaşmış durumda. Bu anlamda devletimize ve emeği geçenlere yetiştiricilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonra da proje ile ilgili çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.