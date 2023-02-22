Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deprem sonrasında yapılan incelemede "ağır hasarlı" raporu verilen Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi'ndeki Avukat Ahmet Ulucan İlk ve Ortaokulunun bir bloğu iş makineleriyle yıkılıyor.

Yıkılan binadan daha sonra yapıldığı öğrenilen diğer blokta ise eğitime devam edileceği, ortaokul öğrencilerinin farklı okullara nakledileceği öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından depremden önce 3, deprem sonrası 11 olmak üzere 14 okul tahliye edilmiş, öğrencilerin eğitim alacakları yeni okullar planlanmıştı.