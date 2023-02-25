İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'deki lisede depremzedeler için başlatılan yatak üretimi sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen lisenin müdürü Osman Yücel, okuldan deprem bölgesine sürekli yatak imal edip göndermeye çalıştıklarını ifade etti.

Yücel, "260'a yakın yatağımızı tıra yükleyip, öğrenci ve öğretmenlerimizle Malatya'ya doğru yola çıkaracağız. Oradaki depremzedelere elimizden geldiği kadar bizler de okulumuzdan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz bu elim olaydan inşallah en kısa sürede sıyrılıp güzel günlere kavuşur" diye konuştu.

Üretimi tamamlanan 260 yatak, Malatya'ya gönderildi.