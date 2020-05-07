Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de bir apartmandaki Kovid-19 karantinası kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesindeki 7 katlı ve 25 daireli binada uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle kaldırıldı.
Binanın giriş kapısındaki emniyet şeridinin söküldüğü ve hayatın normale döndüğü gözlendi.
Bina, apartman görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün önce karantinaya alınmıştı.
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