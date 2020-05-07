Haber Giriş: Kaynak: AA
Gökçeada'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adaya iki araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kuzu Limanı Feribot İskelesi'nde düzenlenen operasyonda, söz konusu araçlarda yapılan aramalarda 15 extacy hap ile satışa hazır 6 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.C.G, M.E.G. ve H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 11:55
- 11:50
- 11:45
- 11:32
- 11:24
Sıradaki Haber
Belediye Başkanı, pide fırınında hamur hazırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz