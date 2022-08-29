Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de av koruma kontrol denetimi yapıldı
[Fotograf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerince av koruma kontrol denetimi gerçekleştirildi.
3 ekip tarafından İncesu, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerindeki avlaklarda yapılan kontrollerde, avcıların avlanma belgeleri, tüfek takozları, ruhsatları ve kotalarının olup olmadığı denetlendi.
Yasak sahalarda devriye atan ve fotokapan kontrolleri de yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Etiketler: Denetim
Son Haberler
- 11:41
- 11:36
- 11:36
- 11:30
- 11:27
Sıradaki Haber
Kilis'te kırmızı biberde hasat ve kurutma mesaisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz