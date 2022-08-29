3 ekip tarafından İncesu, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerindeki avlaklarda yapılan kontrollerde, avcıların avlanma belgeleri, tüfek takozları, ruhsatları ve kotalarının olup olmadığı denetlendi.

Yasak sahalarda devriye atan ve fotokapan kontrolleri de yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.