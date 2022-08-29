5 bin ila 7 bin dekarlık alanda biber üretimi yapılan köyün verimli tarlalarından toplanan kırmızı biber, açık alanlara serilerek kurutuluyor.

Daha sonra köydeki fabrikalarda işlenen biber, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, baharatlık biberin hasadının ve kurutmalık işlemlerinin başladığını söyledi.

Kilis'te 45 bin dekardan yaklaşık 40 bin ton rekolte beklediklerini anlatan Özdemir, "Bunun 25 bin dekarı dolmalık ve salçalık, 20 bin dekarı ise kurutmalık yani baharatlık kırmızı biberdir. Bu sene rekolte beklentimiz iyi" dedi.

Tersine göçe neden oldu

Güven Özdemir, bölgedeki biber üretimini köylerindeki üretimle yaygınlaştırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hasanceli köyündekiler daha önce dışarı çalışmaya giderken baharatlık kırmızı biberin köye gelmesiyle beraber köye göç başladı. Bu köyde 14 toz biber ve salça fabrikası bulunuyor. Bölgenin en önemli geçim kaynağı kırmızı biberdir. Buradan toplanan biberler kurutma alanlarından serilip kurutulduktan sonra Kahramanmaraş ve diğer illere pazara sunulmaktadır. 'Biberci köy' diyebiliriz çünkü bu köyün tamamen geçimi biberdir. Türkiye'nin her tarafına gitmekle beraber Almanya'ya buradan ihracat yapmaktayız. Geçen sene 1000 ton gibi toz biber pazarımız oldu. Bu sene de beklentimiz daha da yüksek. Kaliteli toz biberimiz Hasanceli köyümüzden çıkmaktadır. Hasanceli köyündekiler hem kendi köyünde hem de Kilis'in merkezine bağlı köylerde ortak olarak üretime devam ediyor. Bölgeye biber üretimini yaygınlaştıran köy diyebiliriz."

Yaklaşık 30 yıl önce köyde su olmadığı için ağırlıklı olarak çiftçilerin İslahiye'ye biber yetiştirmeye gittiğini anlatan Özdemir, çiftçilerin arazilerinde sondaj kuyusu açmasıyla birlikte kendi tarlalarında biber yetiştirmeye başladıklarını söyledi.