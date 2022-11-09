Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kayseri'de polisin çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik bazı adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 14 yıl 1 ay ile 11 ay 7 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü firari hükümlü 15 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kayseri
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