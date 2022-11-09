Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, Nazımiye'de belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Evlerdeki aramalarda, 380 gram kubar esrar, 373 kenevir tohumu, sarım kağıdı, ruhsatsız av tüfeği ve 30 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Tunceli
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