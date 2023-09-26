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Güncel
AA 26.09.2023 05:25

Kayseri'de 29 sikke ele geçirildi

Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 13 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 29 sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri il merkezinde satışa sunacağı tespit edilen İ.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adresi tespit edilen şüpheli, merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının adresinde, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 13 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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