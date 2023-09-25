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Güncel
AA 25.09.2023 17:55

Ardahan'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi

Ardahan'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Ardahan'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin huzur için farklı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Sabit ve hareketli asayiş denetimlerinde 1617 kişi ile 268 araç sorgulandı, 16 işyeri kontrol edildi.

Arandıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'sinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Denetimlerde, 2 iş yerine yönelik kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kabahatler Kanununa muhalefetten 2 kişiye, 1234 lira para cezası kesildi.

Trafik uygulamalarında ise sorgulanan 2100 aracın 84'üne 122 bin 126 lira para cezası uygulandı.

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