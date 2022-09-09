Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce son 3 ayda abartı egzoz ve mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan, cam filmi, drift, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar üzerinde uygulama yapıldı.

Kontrol edilen 109 bin 161 aracın, 39 bin 808'ine ceza yazılırken, 175 araç trafikten men edildi.