Kayseri’de 1 milyon 26 bin kişi oy kullanacak

Kayseri’de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde sandığa gidecek seçmen sayısı belli oldu.



Seçimlerde, merkez ve ilçelerde toplam 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin 10 seçmen oy kullanacak. Seçimde, sandık ve seçmen sayısının ilçelere göre dağılımı şu şekilde; “Akkışla’da 22 sandıkta 4 bin 811 seçmen, Bünyan’da 75 sandıkta 19 bin 486 seçmen, Develi’de 174 sandıkta 49 bin 463 seçmen, Felahiye’de 20 sandıkta 4 bin 530 seçmen, Hacılar’da 33 sandıkta 9 bin 543 seçmen, İncesu’da 73 sandıkta 21 bin 283 seçmen, Kocasinan 1. Bölgede 433 sandıkta 151 bin 128 seçmen, Kocasinan 2. Bölgede 393 sandıkta 139 bin 239 seçmen, Melikgazi 1. Bölgede 418 sandıkta 151 bin 119 seçmen, Melikgazi 2. Bölgede 382 sandıkta 139 bin 306 seçmen, Melikgazi 3. Bölgede 347 sandıkta 124 bin 667 seçmen, Özvatan’da 15 sandıkta 3 bin 275 seçmen, Pınarbaşı’nda 139 sandıkta 16 bin 978 seçmen, Sarıoğlan’da 47 sandıkta 10 bin 585 seçmen, Sarız’da 49 sandıkta 7 bin 978 seçmen, Talas’ta 328 sandıkta 117 bin 193 seçmen, Tomarza’da 78 sandıkta 16 bin 354 seçmen, Yahyalı’da 96 sandıkta 26 bin 789 seçmen, Yeşilhisar’da 48 sandıkta 12 bin 283 seçmen.”