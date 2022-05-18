Kayseri Valiliğine atanan Gökmen Çiçek, düzenlenen törenin ardından Afyonkarahisar'dan ayrıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ile vedalaşmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı, bazı kent sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Çiçek'e Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) de kentteki milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin imzaladığı "razılık beratı" takdim edildi, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar da çeşitli hediyeler verdi.

Çiçek, veda konuşmasında, gizemli şehir olarak adlandırdığı Afyonkarahisar'ın, vefalı bir şehir olduğunu söyledi.

"Ömrüm boyunca Afyonkarahisar'ı unutamam"

Yaşanan uğurlama törenini hayatı boyunca unutmayacağını aktaran Çiçek, şöyle konuştu:

"Bir televizyon programında, 'Afyonkarahisarlı olmak demek, Afyonkarahisar'da doğmuş olmak demek değildir.' demiştim. Afyonkarahisarlı olmak demek, Afyonkarahisar için bir şeyler yapmak demektir. Geldiğim günden beri, Afyonkarahisar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Burada görev yapan bütün mesai arkadaşlarımla gecenin geç saatine kadar çalıştık. Çünkü bu şehir gerçekten her şeyin en iyisine layık. Ömrüm boyunca Afyonkarahisar'ı unutamam. Afyonkarahisar'ı kalbimde götürüyorum."

Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye'nin en genç valilerinden olduğunu bildirdi.

Şimdi de Türkiye'nin en genç büyükşehir valilerinden olduğunu anlatan Çiçek, "Kayseri gibi 1 milyon 400 bin nüfuslu şehre bizi layık gören büyüklerimize teşekkür ediyorum. Kayseri'de sizin bir vali dostunuz yok. Kayseri'de bir evladınız, kardeşiniz ve ağabeyiniz var. Samimiyetle söylüyorum ben Afyonkarahisar'ın çocuğu oldum. Eşimle benim Afyonkarahisar'ı unutmam mümkün değil."

Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki görevinin ardından şehre vali olarak atanan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da Afyonkarahisar'ı yakından tanıdığını belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

Konuşmasının ardından Çiçek, Afyonkarahisar'dan uğurlandı.