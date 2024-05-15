Kayseri Sarıoğlan Kaymakamı Uçar göreve başladı

İçişleri Bakanlığınca 2022 yılında düzenlenen sınavı kazanarak Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Uçar, buradaki stajını tamamladıktan sonra Artvin'de mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajını yaptı.

Hatay'da stajını tamamladı

Uçar, daha sonra Hatay'ın Antakya ilçesine döndü ve burada da refiklik stajını bitirdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem sürecinde bölgedeki iaşe ve barınma hizmetlerinin koordinasyonunda da görev alan Uçar, Sarıoğlan Kaymakamlığına atandı.

Görevine başlayan Uçar, kurum amiri ve müdürleriyle yaptığı toplantıda ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.