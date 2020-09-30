Bünyesinde 1.250 fabrikanın faaliyet gösterdiği ve 80 bin kişinin istihdam edildiği Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (KOSB) yıllık üretim hacmi 40 milyar liraya yaklaştı.

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSB'nin bulunduğu bölgenin, 1976'da 2 milyon metrekare alan üzerine kuruluyken şu anda 22 milyon metrekareye ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin en büyük OSB'leri arasında yer aldıklarını belirten Nursaçan, 1.250 fabrikanın faaliyet gösterdiği ve 80 bin kişinin istihdam edildiği KOSB'de, günlük araç giriş-çıkış sayısının 25 bine ulaştığını kaydetti.

Nursaçan, sanayiciye nitelikli, yetişmiş ve yetenekli eleman kazandırmak ve sanayi-eğitim iş birliğine örnek olması amacıyla açtıkları Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'ni cazip hale getirdiklerini, kolejde öğrenci sayısının 2 bin 700'e ulaştığını bildirdi.

Kayseri'nin mobilya sektörünün en büyük üreticisi ve imalatçısı olduğunu anımsatan Nursaçan, kentte mobilya yan sanayisinin de çok geliştiğini, dünyanın en büyük yatak kumaşı üreten fabrikanın, Türkiye'nin en büyük sünger üretim tesisinin, en büyük çelik yay üretim fabrikasının, en büyük keçe üretim tesisinin Kayseri'de bulunduğunu anlattı.

Nursaçan, dünya mobilya ticaretinin 278 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin geçen yıl ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Mobilya ihracatının yüzde 25'i Kayseri'den gerçekleşiyor. Böyle büyük bir pazardan küresel anlamda daha yüksek pay almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.