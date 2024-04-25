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Güncel
AA 25.04.2024 11:52

Kayısı çekirdeği ihracatından 3,7 milyon dolarlık gelir

Malatya'nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünü kayısı çekirdeğinden yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 741 bin dolar gelir sağlandı.

Kayısı çekirdeği ihracatından 3,7 milyon dolarlık gelir
[Fotograf: AA]

Malatya'nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünü kayısı çekirdeğinden yılın ilk çeyreğinde 1079 tonluk ihracata karşılık 3 milyon 741 bin dolar gelir sağlandı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı çekirdeğinin çiftçinin üretim maliyetini karşılamada çok önemli bir kalem olduğunu söyledi.

Özcan, "Geçmişte kayısıyı sattığımız fiyatlara artık kayısıdan elde ettiğimiz çekirdeği ihraç ediyoruz. Üretici açısından baktığımızda kayısı çekirdeği önemli bir gelir kaynağı. Kayısı çekirdeği işçilik ve diğer gider kalemleri açısından üreticinin elini güçlendiriyor" diye konuştu.

"Yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 741 dolar gelir elde ettik"

Kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu anlatan Özcan, şöyle devam etti: "Yılın ilk çeyreğinde 1079 ton kayısı çekirdeği içi ihracatı ederek, 3 milyon 741 dolar gelir elde ettik. Geçmişte çekirdekte önemli bir gelir elde edilemediği için gider kalemleri kuru kayısıya yansıyordu. Kuru kayısıda elde ettiğimiz istikrarlı piyasalarda şu an çekirdek ihracatına da devam ediyoruz."

Her yıl ihracat rakamlarındaki tablonun değiştiğine dikkati çeken Özcan, "Bu da Amerika'da üretilen yüksek miktardaki bademden kaynaklanıyor. Badem fiyatının çok yüksek olduğu dönemlerde kayısı çekirdeğine ilgi oluyor. Badem üretiminin arttığı yıllarda bizde gerileme oluyor" dedi.

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