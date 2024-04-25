Karabük'te arıcılığa teşvik

Karabük Eflani Belediyesi'nin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Kaliteyi Geliştir, Genç Arıcılar Yeriştir" projesine 120 kursiyer başvurdu.

Teorik bilgiler verilmesinin ardından yazılı sınava tabi tutulan kursiyerler, daha sonra uygulamalı eğitime başladı. Başarılı olan kursiyerlere, arılı kovanlar hibe edilecek.

Proje kapsamında ilçede yaşayan gençleri arıcılığa teşvik etmeye çalıştıklarını söyleyen Eflani Belediyesi veteriner hekimi ve proje koordinatörü Zerrin Yılmaz, "Hem bilimsel hem de modern arıcılık yöntemlerini harmanlayarak kursiyerlerin bilgi birikimlerini artırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Arıcılığın alfabesini tanıttık"

Kursiyerlere uygulamalı eğitim veren Ahmet Çetin de birinci basamak arıcılık eğitimine devam ettiklerini söyleyerek, "Kursiyerlere arı ailesini tanıttık. Döllenmiş ana arı ile verimsiz ana arıyı gösterdik. Yalancı ana ile türemiş kovanı anlattık. İşçi arı larvaları ile erkek arı larvalarını gösterdik. Kovanlarda gelişecek olumsuzlukları anlattık. Yani arıcılığın alfabesini tanıttık" dedi.

Kursiyerlerden 34 yaşındaki Osman Çetinkaya projenin gençler için faydalı olduğunu vurguladı. Her hafta çarşamba günü kursa geldiğini anlatan Çetinkaya, "Herkese tavsiye ediyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

18 yaşındaki kursiyer Nagihan Çelik ise teorik ve uygulamalı eğitimlerin güzel geçtiğini, önemli bilgiler edindiğini söyledi.