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Güncel
DHA 25.04.2024 11:07

Sandıklı'da leylekler 17 yıldır aynı yere yuva yapıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki beton elektrik direği 17 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Sandıklı'da leylekler 17 yıldır aynı yere yuva yapıyor
[Fotograf: DHA]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı'ya bağlı Oda köyündeki beton elektrik direğine 17 yıldır her göç sezonunda gelen leylekler yuva yapıyor.

Hayvanların akıma kapılmasından korkan köylülerin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan bir direk dikmesine rağmen leylekler yuva için beton direkten vazgeçmedi.

8 yıl önce leylek yuvası elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangında kül oldu. Leylekler yangından kısa süre sonra yanan yuvanın yerine yenisini yaptı.

Köylülerden Faruk Ersoy, "Bu leylekler 17 yıldır burada. Buradan hiç gitmiyor. Yangın çıktı geldiler, söndürdüler. Leylekler geldi yine yuva yaptı. Yine geliyor, yine geliyor. Köyün neşesi bunlar. Okulun yanına yuva yaptık. Yine geldiler buraya yuva yaptılar" dedi. 

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