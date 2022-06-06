Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 23:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Polisi yaralayan şahıs gözaltına alındı.
Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak mevkiinde devriye gezen polis ekipleri, kavga eden gruba müdahale etti.
Kavgayı önlemek için araya giren polis memuru, bileğine gelen ekmek bıçağı darbesi sonucu yaralandı.
Yaralı polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırgan A.E., ekipler tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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