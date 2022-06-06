Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis merkezli terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kilis merkezli düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 ay süren istihbarat çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin İstanbul'daki adreslerine MİT Bölge Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan V.T. ile Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S. Kilis'e getirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından V.T, serbest bırakıldı.
Sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.Ö. ve M.S. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Kilis Terörle Mücadele PKK/KCK
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